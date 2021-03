  Landtagswahl Baden-Württemberg: Ergebnisse aus den Gemeinden

Stimmabgabe in der Pandemie Landtagswahl in Mannheim: Mit Maske, eigenem Stift und desinfizierten Händen

Rund 196 000 Mannheimer*innen dürfen am Sonntag ihre Stimme abgeben. Noch nie haben so viele Menschen Briefwahl beantragt wie dieses Mal. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Landtagswahl in Mannheim unter Corona-Bedingungen.

