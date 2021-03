Landtagswahl Baden-Württemberg 2021 in Hirschberg: Das Wahlergebnis mit Gewinnen und Verlusten im Vergleich zur Landtagswahl 2016.

Hirschberg gehört zum Wahlkreis Weinheim. Das Wahlkreisergebnis finden Sie hier. Aus der Landtagswahl 2016 waren die Grünen in Hirschberg als stärkste Kraft hervorgegangen. Die CDU lag an zweiter, die SPD an dritter Stelle.

Die Gewinne und Verluste im Vergleich zur aktuellen Wahl finden sich in der folgenden Grafik.