Bundestagswahl 2021: So hat Lampertheim gewählt

Bundestagwahl 2021 in Lampertheim: Das Wahlergebnis anhand der Erst- und Zweitstimmen, die Gewinne und Verluste im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 sowie die Wahlbeteiligung finden Sie hier.

Die Stadt Lampertheim gehört zum Wahlkreis Bergstraße. Das Wahlkreisergebnis finden Sie hier. Aus der Bundestagswahl 2017 war die CDU in Lampertheim als stärkste Kraft hervorgegangen. Die SPD lag an zweiter, die AfD an dritter Stelle.

Die Gewinne und Verluste anhand der Zweitstimmen im Vergleich zur aktuellen Wahl finden sich in der folgenden Grafik.