Alte Forstschule wieder leer

Lampertheim. Vor wenigen Tagen haben alle 35 ukrainischen Kriegsflüchtlinge die Alte Forstschule verlassen. Das teilte Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Hüttenfelder Ortsbeirats mit. Insgesamt hatten 35 Menschen aus der Ukraine seit dem russischen Angriff am 24. Februar in dem Gebäude zwischen Neuschloß und Hüttenfeld Zuflucht gefunden. Kurzfristig hatten Kreis und Stadt hier ein Quartier errichtet. Zwölf der Menschen sind Anfang Juli im früheren Krankenhaus in Lindenfels untergekommen, wo eine zentrale Einrichtung zur Verfügung steht. „Alle anderen Geflüchteten sind in Privatunterkünften in Lampertheim untergekommen“, sagte Schmidt. Man habe sich aber bemüht, für diejenigen, bei denen es Sinn macht, in Lampertheim zu bleiben, eine andere Unterkunft zu finden. Danke an alle Bürger, die in dieser schwierigen Situation geholfen haben“, fügte der Erste Stadtrat hinzu. wol

