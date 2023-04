Zu Gast beim Ligaprimus

Viernheim. Auf die beiden Viernheimer Teams warten in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim in den nächsten Tagen drei undankbare Aufgaben. Dabei sind die Orangenen doppelt gefordert, wenn es am Donnerstag, 6. April, um 19 Uhr zum Tabellenführer nach Käfertal geht und am Ostermontag, 10. April, die zweite Mannschaft von Fortuna Heddesheim im Familiensportpark gastiert. Die Reserve der Blau-Grünen muss erst am Montag (13 Uhr) ran, empfängt dann die SG Hohensachsen. Die für Donnerstag terminierte Partie des TSV Amicitia 2 bei Croatia Mannheim wurde auf den 26. April (19 Uhr) verlegt.

Bei der SG Viernheim dürfte man noch den beiden vergebenen Punkten von vergangenen Sonntag nachtrauern. Gegen die abstiegsbedrohte SG Hohensachsen reichte es trotz einer 4:1-Führung am Ende nur zu einem Unentschieden. Mit einem Remis am Donnerstag könnten die Südhessen dagegen sehr gut leben, geht es doch zum Spitzenreiter und haushohen Titelfavoriten SC Käfertal. Die Mannheimer stehen unangefochten auf Platz eins, dem Team von Trainer Matthias Dehoust dürfte der Aufstieg in die Kreisliga nicht mehr zu nehmen sein. Käfertal ist nach zuletzt zwei Siegen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt, nachdem man direkt nach der Winterpause mit vier Unentschieden in Folge eine leichte Schwächeperiode zu verzeichnen hatte.

Beruhigender Vorsprung

Die Südhessen führen mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist mit neun Zählern beruhigend. Für Spielertrainer Ralf Dalmus ist das aber noch lange kein Grund, die Zügel schleifen zu lassen. Angesichts der Gegner muss aber mit einem eher unerfreulichen Osterfest gerechnet werden. JR