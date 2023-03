Sieg und Niederlage in der A-Klasse

Viernheim. Die kleine Erfolgswelle der beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim hat am vergangenen Sonntag ein Ende genommen. Während die zweite Garnitur des TSV Amicitia mit dem 2:0-Auswärtssieg beim Tabellennachbarn SSV Vogelstang den dritten Sieg im vierten Spiel feierte und seit vier Wochen ungeschlagen ist, kassierte die SG Viernheim bei der SG Croatia Mannheim eine 2:4-Niederlage. Jetzt befinden sich sowohl die Orangenen als auch die Bla-Grünen im hinteren Mittelfeld der Tabelle, mit einem beruhigenden Abstand zur Abstiegszone.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Croatia Mannheim – SG 1983 Viernheim 4:2 (2:1): Beim Namensvetter SG Croatia Mannheim endete die Erfolgsserie mit einer 2:4-Auswärtsniederlage. Die Südhessen konnten zwar früh in Führung gehen und auch den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen, am Ende aber konnten die Hausherren noch zweimal nachlegen. Zwei Treffer von Bilen Yagiz reichten diesmal nicht, um mindestens einen Punkt zu entführen. Der Angreifer zeigte sich in den vergangenen Wochen recht treffsicher, hat mittlerweile schon zwölf Treffer auf seinem Konto. Bester SG-Schütze ist aber weiterhin Marco Buttler mit 16 Toren, der allerdings seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat.

In der zwölften Minute brachte Yagiz sein Team in Führung. Die Mannheimer antworteten noch vor der Pause durch Nikola Benkovic (22.) und Igor Ivanovic (34./Foulelfmeter). Nach einer guten Stunde war wieder Yagiz zur Stelle und konnten zum 2:2-Zwischenstand ausgleichen. Letztendlich hatte das Team von Trainer Davor Visic mehr zuzusetzen und ging durch Stefan Savic erneut in Führung (67.). Den Schlusspunkt setzte dann Denny Filipic eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

Mehr zum Thema Fußball Viernheimer Mannschaften im Aufwind Mehr erfahren Fußball Viernheimer Teams sammeln Punkte Mehr erfahren Handball Verdienter Sieg im Derby Mehr erfahren

SSV Vogelstang – TSV Amicitia Viernheim 2 0:2 (0:0): Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia hatte im Kellerduell beim SSV Vogelstang den längeren Atem und siegte durch zwei späte Tore mit 2:0. Damit haben die Blau-Grünen aus den vergangenen vier Spielen zehn von zwölf möglichen Punkten geholt und sich weiter von den Abstiegsplätzen entfernt.

Trainer Thomas Jöhl setzte mit Torhüter Jens Weber aus der Privatmannschaft und Andreas Heiser zwei neue Kräfte ein, die dem Team zusätzlichen Rückhalt gaben. Mitentscheidend war, dass die Abwehr erneut keinen Gegentreffer zuließ. Trotz einiger guter Torchancen für die Südhessen dauerte es bis in die Schlussphase, ehe die entscheidenden Treffer fielen. Can David Rost brach in der 71. Minute den Bann für die Gäste. Fünf Minuten vor dem Spielende machte Philipp Haas mit dem 0:2 alles klar. JR