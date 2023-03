Spannende Partien

Viernheim. Für die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim hat sich die Lage in der vergangenen Woche deutlich verbessert. Am Sonntag, 2. April, warten wichtige Hausaufgaben, geht es doch gegen Teams, die in der Tabelle hinter den Südhessen rangieren. Die SG Viernheim erwartet ab 15 Uhr den abstiegsbedrohten Namensvetter aus Hohensachsen. Die zweite Mannschaft des TSV Viernheim empfängt um 13 Uhr die Reserve des Verbandsligisten TSG Weinheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Viernheim – SG Hohensachsen: Bei der SG Viernheim ist vergangenes Wochenende mit der 2:4-Niederlage bei Croatia Mannheim die jüngste Erfolgsserie gerissen. Das war kein Beinbruch für die Orangenen, hat man als Tabellenzehnter doch immer noch deutlichen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Um diese gute Position nicht zu schwächen, muss am Sonntag das Heimspiel gegen die SG Hohensachsen allerdings gewonnen werden. Der Vorsprung auf die Gäste, die derzeit den Relegationsplatz einnehmen, beträgt bereits neun Zähler, würde sich bei einem Erfolg der Südhessen also auf zwölf Punkte erhöhen. Für Spielertrainer Ralf Dalmus allemal ein guter Grund, auf Sieg spielen zu lassen. Hohensachsen, der Dauerbrenner in der A-Klasse, steckt überraschend im Kampf um den Klassenerhalt. Nach zuvor 13 Niederlagen in Folge konnte am vergangenen Donnerstag beim Schlusslicht in Laudenbach mit 3:2 endlich wieder ein allerdings glücklicher Sieg gefeiert werden. Der Abstand auf Abstiegsplatz 14, den derzeit der punktgleiche SSV Vogelstang einnimmt, beträgt nur 15 Tore. Jeder Punkt zählt also für die Mannschaft von Trainer Sascha Harbarth.

TSV Amicitia Viernheim 2 – TSG Weinheim 2: In diesem Nachbarschaftsduell geht es für beide Teams noch um den Klassenerhalt, denn die Abstiegsplätze sind noch nicht allzu weit entfernt. Die Hausherren konnten unter Trainer Thomas Jöhl nach einer kleinen Erfolgsserie mit zehn Punkten aus vier Spielen den Tabellenkeller verlassen, dürfen sich darauf aber nicht ausruhen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nämlich lediglich sechs Punkte. Für die Weinheimer ist die Lage sogar noch brisanter, liegt man doch mit gerade einmal drei Zählern vor dem Nachbarn von der Bergstraße gerade noch am rettenden Ufer. Im Hinspiel gelang dem zuletzt spielfreien Team von Trainer Halit Kaynak ein 2:0-Erfolg, den würden die Gäste am Sonntag gerne wiederholen. JR