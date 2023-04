Zwei Unentschieden in der Kreisklasse

Viernheim. Die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim haben sich am Sonntag mit einer Punkteteilungen zufrieden geben müssen. Während die zweite Garnitur des TSV Amicitia durch das torlose Unentschieden gegen die TSG Weinheim 2 die Erfolgsserie mit jetzt fünf Spielen ohne Niederlage fortsetzen konnte, gaben die Orangenen auf eigenem Platz beim 4:4 gegen die SG Hohensachsen nach einer 4:1-Führung noch den Sieg aus der Hand.

SG Viernheim – SG Hohensachsen 4:4 (2:1): Die Südhessen ließen sich in einem verrückten Spiel am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen, was Spielertrainer Ralf Dalmus überhaupt nicht gefallen hat. Am Ende stand nämlich ein 4:4-Unentschieden, nachdem die Hausherren zwischenzeitlich schon mit 4:1 in Führung gelegen hatten. Den besseren Start erwischten die abstiegsbedrohten Gäste von der Bergstraße und gingen in der 23. Minute in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel erfolgte dann die Antwort der Orangenen, die mit einem Eigentor der Gäste (39.) und durch Michael Nguse (43.) die Partie vorübergehend drehen konnten.

Als Claus Bopp (50.) und Nguse (52.) zu Beginn der zweiten Halbzeit innerhalb weniger Minuten zwei weitere Tore drauf packten, schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Hohensachsen gab sich aber nicht geschlagen und kam durch zwei Treffer (54./59.) noch einmal heran. Verdienter Lohn für die Bemühungen war dann der Ausgleichstreffer sechs Minuten vor dem Schlusspfiff. Trotz des Punktgewinns verbleiben die Bergsträßer auf dem Relegationsplatz

TSV Amicitia Viernheim 2 – TSG Weinheim 2 0:0 (0:0): Das Nachbarschaftsduell dieser beiden Reservemannschaften endete nach ausgeglichenem Spielverlauf mit einem torlosen Unentschieden. Mit dem Punktgewinn konnte keines der beiden Teams große Sprünge in der Tabelle machen, es war aber immerhin ein kleiner Schritt weg von der Abstiegszone.

Die Hausherren haben durch dieses Remis ihre Erfolgsserie unter Trainer Thomas Jöhl fortsetzen können, holten aus den vergangenen fünf Begegnungen elf Zähler. Damit beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit die SG Hohensachsen einnimmt, immer noch sechs Punkte.

Auch wenn die Zuschauer in diesem Kellerduell keine Tore zu sehen bekamen, war die heftig umkämpfte Partie spannend. Auf beiden Seiten gab es Tormöglichkeiten, die allerdings nicht genutzt werden konnten. Schiedsrichter Thomas Runza erlebte einen arbeitsreichen Tag, kam am Ende aber sogar ohne Verwarnungen aus. JR