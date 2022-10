Starkes Comeback der SG

Viernheim. Die beiden Viernheimer Mannschaften in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim waren am vergangenen Sonntag bei ihren Heimspielen in der Rolle des Außenseiters. Am Ende sprang nur ein Unentschieden heraus, weil die SG Viernheim nach einem 0:2-Pausenrückstand ein tolles Comeback feierte und noch zum 2:2-Unentschieden ausgleichen konnte. Die Reserve des TSV Amicitia war gegen Tabellenführer SC Käfertal bei der 2:6-Niederlage dagegen chancenlos.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SC Käfertal 2:6 (2:4):

Die Hausherren leisteten dem Favoriten in der ersten halben Stunde heftige Gegenwehr, mussten sich am Ende aber deutlich geschlagen geben. Die Mannheimer waren durch Maximilian Minghe (2. Minute) und Fabian Vogel (5.) schon früh mit 2:0 in Führung gegangen. Als Van Hieu Le in der elften Minute auf 3:0 erhöhte, schien sich für die blau-grüne Reserve ein Debakel abzuzeichnen.

Die Südhessen kamen aber durch einen Doppelpack von Nick Mandel (18. Elfmeter/25.) noch einmal heran. Lange durfte das Team von Trainer Tobias Kleiner aber nicht auf den Ausgleich hoffen, denn Fabian Vogel sorgte umgehend für den 2:4-Pausenstand (29.).

Nach dem Seitenwechsel hatte der Tabellenführer weiter das Heft fest in der Hand. Es dauerte allerdings etwas, ehe sich die Überlegenheit in Toren auszahlte. Marco Ruta erhöhte in der 77. Minute auf 2:5, Sebastian Kreutzer sorgte kurz darauf für den 2:6-Endstand (79.). Damit hat Käfertal seine Spitzenposition nicht nur verteidigt, sondern ausgebaut, weil Verfolger Feudenheim in Lützelsachsen eine überraschende Niederlage einstecken müsste. Für die Viernheimer ging es in der Tabelle dagegen weiter bergab, stehen jetzt auf Relegationsplatz 15.

SG Viernheim – FV 03 Ladenburg 2:2 (0:2):

Das Team von SG-Trainer Ralf Dalmus zeigte einmal mehr Charakter. Gegen den Tabellendritten FV Ladenburg konnten die Südhessen einen 0:2-Pausenrückstand wettmachen und waren am Ende einem Sieg ganz nah.

Murat Güngör brachte die Römerstädter in der 17. Minute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Jonas Rohr die Führung aus. Alico Zitzer verkürzte für die Orangenen in der 53. Minute auf 1:2 und sorgte damit für Rückenwind. Für den Ausgleich sorgte in der 74. Minute Marco Buttler mit seinem bereits achten Saisontor. Drei Minuten vor dem Schlusspfiff hatte der SG-Torjäger sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am gut reagierenden Gästekeeper Leon Kick. JR