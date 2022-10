Schwierige Aufgaben für Viernheimer Teams

Viernheim. In der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim steht am Wochenende bereits der zehnte Spieltag an, und erste Tendenzen sind zu erkennen. Das trifft auch auf die beiden Teams aus Viernheim zu. So ist die Reserve der Blau-Grünen bisher hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, während die Orangenen einen gelungenen Saisonstart hingelegt haben. Am Sonntag wird es allerdings für beide Mannschaften schwierig, denn es stehen knifflige Auswärtsspiele auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fortuna Heddesheim 2 – SG Viernheim (Sonntag, 12.30 Uhr):

In diesem Nachbarschaftsduell stehen sich beide Teams überraschend auf Augenhöhe gegenüber, auch wenn man in der Tabelle vier Ränge voneinander getrennt ist. Die Hausherren haben als Sechster allerdings nur einen Zähler mehr auf dem Konto als die Südhessen, die Rang zehn belegen und eine Partie weniger ausgetragen haben. Es geht also ganz eng zu im Mittelfeld der Liga. Heddesheim hat bisher vier Mal gewonnen, aber auch vier Mal verloren. Da hatte sich der neue Trainer Dominik Schmitt sicher mehr ausgerechnet. Zuletzt gab es im Derby bei der TSG Lützelsachsen 2 nur ein 2:2-Unentschieden. Augenfällig bei den Fortunen ist das Torverhältnis von 23:20, was nicht unbedingt für eine stabile Defensive spricht. Die Viernheimer haben schon 18 Treffer erzielt, aber auch 17 Gegentore hinnehmen müssen. Es spricht also vieles für eine offene Auseinandersetzung. Das Team von SG-Spielertrainer Ralf Dalmus geht ausgeruht in diese Partie, nachdem die Begegnung gegen den SC Käfertal vor Wochenfrist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde.

Mehr zum Thema Fußball Harte Brocken für Viernheimer A-Ligisten Mehr erfahren Fußball Schlagkräftige Elf Mehr erfahren Fußball Frauen treten am Bodensee an Mehr erfahren

SG Hohensachsen – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 15 Uhr):

Nach drei sieglosen Spielen ist die zweite Garnitur des TSV Amicitia deutlich ins Hintertreffen geraten. Deshalb wäre ein Sieg am Sonntag in Hohensachsen wichtig für Punktekonto und Selbstvertrauen. An der Bergstraße hängen die Trauben aber bekanntlich sehr hoch. Hohensachsen hat alle seine bisher vier Heimspiele gewonnen. Andererseits steht in der Auswärtsbilanz nur ein einziger Zähler, weshalb man sich mit Rang sieben zufrieden geben muss.

Die Blau-Grünen führen mit acht Punkten als Zwölfter das Feld der abstiegsbedrohten Mannschaften an. Ein Zustand, mit dem Trainer Tobias Kleiner nach einem kurzen Zwischenhoch nicht gerechnet hat. Zu unbeständig war sein Team, das selten in der gleichen Formation angetreten war. Etwas Hoffnung macht die ausgeglichene Auswärtsbilanz mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. JR