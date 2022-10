A-Ligisten vor schweren Aufgaben

Viernheim. Ein kurzer Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim genügt, um den beiden Viernheimer Vertretern einen äußerst schweren Spieltag vorauszusagen. Die Reserve des TSV Amicitia ist auf Platz zwölf zurückgefallen, hat am Sonntag, 15. Oktober, um 15 Uhr den Tabellenführer SC Käfertal zu Gast. Undankbar ist auch die Aufgabe der SG Viernheim, die mit dem Drittplatzierten FV 03 Ladenburg einen Titelanwärter erwartet.

SG Viernheim – FV 03 Ladenburg (Sonntag, 15 Uhr): Noch kann die SG Viernheim mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Mit zwölf Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis (21:21) belegen die Orangenen nach neun Spielen den achten Platz. Der Trend war mit drei Niederlagen in Folge zuletzt allerdings stark negativ, eine Heimniederlage gegen die Römerstädter würde die Lage deutlich verschlechtern. Wichtig wird sein, dass Spielertrainer Ralf Dalmus eine starke Defensive auf den Platz bringt. In den vergangenen Wochen gab es dort nämlich zu viele Patzer. Natürlich sind auch die Angreifer gefordert, um den Gästen den Aufenthalt im Familiensportpark so unangenehm wie möglich zu machen.

Ladenburg hat bisher schon zehn Begegnungen bestritten und sich dabei äußerst torhungrig gezeigt. 43 Treffer bei 24 Gegentoren sind Ligabestwert. Ganz souverän waren die Gäste allerdings nicht immer, denn es stehen auch schon drei Niederlagen zu Buche. Am vergangenen Wochenende gab es gegen Lüztel-sachsen 2 beim 5:5-Unentschieden ein wahres Torspektakel. Der Abstand der 03er zum Spitzenreiter beträgt zwar nur zwei Zähler, Tabellenführer Käfertal hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SC Käfertal (Sonntag, 13 Uhr): Die Reserve des TSV Amicitia muss derzeit den Blick nach unten richten, denn man steht nur einen Platz vor der Abstiegszone. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und schon fünf Niederlagen ist die zweite Garnitur der Blau-Grünen deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Seit vier Spielen wartet die Mannschaft von Trainer Tobias Kleiner auf einen Dreier. Ob der ausgerechnet gegen den Titelfavoriten Käfertal gelingt, darf bezweifelt werden. Ein Unentschieden wäre schon eine große Überraschung.

Der SC 1910 Käfertal liegt punktgleich mit der DJK Feudenheim auf dem Platz an der Sonne, hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Die ausgefallene Begegnung bei der SG Viernheim wird nachgeholt. Die Mannheimer kassierten in dieser Spielzeit erst eine Niederlage, als am zweiten Spieltag bei der SG Hohensachsen mit 1:3 verloren wurde, befindet sich aber auf dem besten Weg zur Meisterschaft in der Kreisklasse A2 Mannheim. Die Arbeit des neuen Trainers Mattias Dehoust trägt also bereits Früchte. JR