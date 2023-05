Spannende Begegnungen

Viernheim. Auch am Wochenende rollt der Ball wieder bei den Fußballern des TSV Amicitia, von den F-Junioren bis zur A-Jugend sind nahezu alle Teams im Einsatz.

Für die jüngsten Kicker stehen wieder Spieltage an. Die F3 muss am Samstag, 6. Mai, ab 9 Uhr beim VfR Mannheim antreten, die F1 fährt zum FV Leutershausen. Anschließend spielen dort die F2-Junioren, während die F4 in Mannheim aufläuft. Der Spieltag der F5 findet bei Olympia Neulußheim statt.

Die E4-Junioren des TSV Amicitia richten einen Spieltag in Viernheim aus, ab 9 Uhr messen sich die Kicker im Waldstadion. Das Fußballfest der E3 steigt bei Türkspor Mannheim, die E2-Junioren fahren zum TSV Schönau.

Im Stadion an der Lorscher Straße treffen die D1-Junioren um 10 Uhr auf die TSG 91/09 Lützelsachsen. Anschließend um 12 Uhr geht es für die D2-Junioren gegen den SC Blumenau um Punkte. Das einzige Heimspiel im Waldstadion tragen die D4-Junioren aus, um 12 Uhr empfangen sie die JSG Hirschacker/Brühl 2.

Die D3 ist auswärts gefordert und fährt zum SC Pfingstberg-Hochstätt 3 (12 Uhr). Die C2-Junioren spielen um 13 Uhr bei der JSG Grundelbachtal. Die C1-Junioren wollen den Klassenerhalt klar machen, müssen aber um 13 Uhr beim Landesligazweiten SG HD-Kirchheim 2 auflaufen. Um 15 Uhr steigt das Spiel der D5-Junioren beim VfB Gartenstadt. Zum Abschluss des Samstags sind die B2-Junioren um 17.30 Uhr bei DJK Feudenheim gefordert.

Zu einer der letzten Partien in der Oberliga fahren die A-Junioren zum VfR Aalen. Die Viernheimer stehen schon als Absteiger fest, die Gastgeber sind trotz des achten Platzes bereits gesichert. Das Spiel am Sonntag, 7. Mai, wird um 15 Uhr angepfiffen. su