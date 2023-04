Noch nicht am rettenden Ufer

Viernheim. Die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim sind fünf Spieltage vor Saisonende noch immer nicht am rettenden Ufer. Es müssen noch einige Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden. Am Sonntag, 30. April, warten unterschiedliche Herausforderungen auf die Südhessen. Die SG Viernheim gastiert beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Laudenbach und sollte drei Zähler holen. Für die Blau-Grünen geht es zum Tabellenzweiten FV 03 Ladenburg, wo die Trauben hoch hängen.

SV Laudenbach – SG 1983 Viernheim (Sonntag, 15 Uhr):

Die Orangenen warten seit sieben Spieltagen auf einen Sieg, brachten es in dieser Zeit nur auf zwei Unentschieden. Deshalb ist das Team von Trainer Ralf Dalmus überraschend noch einmal in Abstiegsgefahr geraten. Am Sonntag könnte allerdings der Befreiungsschlag gelingen, denn die Reise geht zum abgeschlagenen Tabellenletzten nach Laudenbach.

Die Bergsträßer, die zuletzt bei der TSG Lützelsachsen mit 0:7 deutlich unter die Räder gekommen sind, haben in 28 Spielen nur einmal gewonnen und erst fünf Punkte gesammelt, stehen deshalb längst als Absteiger in die B-Klasse fest. Diesen Weg wollen die Viernheimer vermeiden, müssen deshalb beim Schlusslicht unbedingt einen Sieg landen. Das Hinspiel im Familiensportpark wurde von den Orangenen mit 6:2 gewonnen.

FV 03 Ladenburg – TSV Amicitia Viernheim 2 (Sonntag, 15 Uhr):

Zu Hause 6:2 gegen Heddesheim 2 gewonnen, am vergangenen Mittwoch bei Croatia Mannheim 0:3 verloren. Die Reserve des TSV Amicitia zeigt immer wieder unterschiedliche Gesichter, auch unter dem neuen Trainer Thomas Jöhl. Auch deshalb befindet man sich immer noch in Abstiegsgefahr. Ob sich daran am Sonntag etwas ändern wird, muss bezweifelt werden, denn die Reise geht zum Tabellenzweiten FV 03 Ladenburg, der als Vizemeister an den Relegationsspielen zur Kreisliga Mannheim teilnehmen dürfte.

Die Römerstädter stellen mit 103 Treffern den besten Angriff der Liga. Es wird also auf die Viernheimer Defensive ankommen, ob die Fahrt nach Ladenburg von Erfolg gekrönt sein wird.

Mit 64 Gegentoren in 27 Begegnungen hat sich die Abwehr der Blaugrünen bisher allerdings als wenig sattelfest bewiesen. Das Hinspiel hatte der FV 03 Ladenburg im Waldstadion deutlich mit einem 3:0 gewonnen. JR