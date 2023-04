Nachwuchs gefordert

Viernheim. Mit einer Reihe von Heimspielen setzen die Nachwuchsmannschaften der TSV-Amicitia-Fußballer die Saison fort. Fünfmal sind die Blau-Grünen am Samstag, 29. April, im Waldstadion gefordert.

Um 10.30 Uhr sind die D3-Junioren der Gastgeber für den ASV Feudenheim. Zeitgleich tritt die D5 gegen FV Fortuna Heddesheim an. Um 12 Uhr werden die Spiele fortgesetzt mit den C2-Junioren gegen Spvgg. Wallstadt 2. Die B2-Junioren empfangen um 13.45 Uhr den VfR Mannheim. In der Verbandsliga hat die B1-Jugend zwar vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, ist damit aber noch nicht alle Sorgen los. Um 15.30 Uhr will das Team weitere Zähler einheimsen, hat allerdings eine hohe Hürde vor sich. Die SG HD-Kirchheim hat als Zweiter noch Chancen auf Meisterschaft und Aufstieg und will diese Chance sicherlich in Viernheim nutzen.

Auch am Sonntag, 30. April, wird in den Viernheimer Sportstätten gekickt. Die D1-Junioren haben ihr Heimspiel gegen die TSG 1862/09 Weinheim um 10.30 Uhr im Stadion an der Lorscher Straße. Fünf Spiele haben die A-Junioren noch, ehe das Abenteuer Oberliga nach einer Saison endet. Um 14 Uhr kommt der FC 08 Villingen ins Waldstadion. Die Gegner sind im gesicherten Mittelfeld platziert.

Eröffnet wird das Wochenende im Waldstadion aber von den F1-Junioren, die am Samstag ab 9 Uhr einen Spieltag ausrichten. Die anderen F-Teams sind auswärts am Ball. Die F3-Junioren sind bei der TSG Seckenheim zu Gast, die F4 beim SV Rippenweier. Die F5-Jugend fährt zum FV Brühl und die F2 zum FV Leutershausen.

Auch die E-Junioren sind wieder bei Spieltagen gefordert. Für die E2-Junioren geht es zum VfL Kurpfalz Neckarau, die E3 tritt beim SV 98 Schwetzingen an (ab 9 Uhr) und die E4-Junioren muss ab 10.55 Uhr bei SKV Sandhofen 2 ran. Die D2-Junioren sind um 12 Uhr zu Gast beim MFC 08 Lindenhof. Die D4-Junioren reisen zu Spvgg 07 Mannheim 2 (auch 12 Uhr). su