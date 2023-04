Frauen kämpfen um den Klassenerhalt

Viernheim. Die Fußball-Frauen des TSV Amicitia kämpfen weiterhin um den Klassenerhalt in der Oberliga. Noch ist der Ligaverbleib möglich, aber dazu müssen die Viernheimerinnen ihr Spiel am Sonntag, 30. April, um 14 Uhr beim TV Derendingen unbedingt gewinnen.

Sieben Punkte müssen die Fußballerinnen in sieben Spielen aufholen, was eine schwierige Aufgabe werden wird. Die Gastgeberinnen am Sonntag stehen ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte, haben aber aktuellen einen sicheren Platz. TSV-Amicitia-Trainer Werner Protzel rechnet auf dem Kunstrasenplatz in Tübingen mit einem kampfbetonten Spiel, bei dem seine Spielerinnen unbedingt dagegenhalten müssen. „Die Mannschaft will die gewünschte Reaktion zeigen und das verlorene Heimspiel letzte Woche gegen Hegau vergessen machen“, ist der Coach optimistisch, dass die Frauen an sich und den Erfolg glauben. Im Vergleich zum Hegau-Spiel werden einige Veränderungen in der Aufstellung notwendig sein, da in Derendingen nicht alle Spielerinnen zur Verfügung stehen.

Geringe Punktabstände

Ziel der Viernheimerinnen ist es, das Spiel anzunehmen und mit dem notwendigen Willen geschlossen als Mannschaft aufzutreten – egal, wer auf dem Platz steht – und etwas Zählbares aus dem Schwabenland mitzubringen. In der Frauen-Verbandsliga liegen die Teams ab Platz vier in der Tabelle dicht beieinander. Sechs Mannschaften haben 17 oder 18 Punkte, dazu zählen auch die Frauen 2 und ihr Gastgeber VfK Diedesheim. Der VfK liegt mit 17 Punkten und dem schlechtesten Torverhältnis auf Rang zehn, einem Abstiegsplatz. Die Viernheimerinnen sind derzeit Fünfte, haben aber auch nur einen Punkt mehr auf der Habenseite und liegen wegen des positiven Torverhältnisses vorne. Ein Sieg in Mosbach würde den TSV Amicitia im Tabellenmittelfeld festigen, Anpfiff ist am Samstag, 29. April, um 17 Uhr.

Die weiteste Reise der Runde haben die B-Juniorinnen vor sich. Das drittletzte Saisonspiel führt die jungen Viernheimerinnen zum TSV Tettnang. Durch den jüngsten 4:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg 2 haben sich die Mädchen auf den vierten Rang in der Oberliga vorgeschoben. Allerdings liegen auch hier die Mannschaften eng zusammen. Gastgeber Tettnang ist punktgleich mit den Viernheimern, so dass um 14 Uhr ein spannendes Spiel am Bodensee zu erwarten ist.

Die C-Juniorinnen sind im Stadion an der Lorscher Straße im Einsatz, treffen am Samstag, 29. April, um 11 Uhr auf den VfR Mannheim. Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel, wenn um 13 Uhr die D-Juniorinnen ihre Gegner von Post Südstadt Karlsruhe empfangen. Die E-Juniorinnen nehmen am Samstag wieder an einem Spieltag teil und fahren dazu zum SSV Waghäusel. Gegner der blau-grünen Mädchen sind der TSV Etzenrot, der ASV Hagsfeld, der Polizeisportverein Karlsruhe und die Gastgeberinnen. su