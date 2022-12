SG empfängt den Spitzenreiter

Viernheim. Während die anderen Vereine sich am vergangenen Wochenende in die Winterpause verabschiedet haben, müssen die SG Viernheim und der SC Käfertal noch ein Nachholspiel austragen. Die Partie sollte eigentlich schon Anfang Oktober stattfinden, musste aber nach starken Regenfällen kurzfristig abgesagt werden. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr. Weil die Flutlichtanlage im Familiensportpark nicht ausreicht, wird auf dem Kunstrasenplatz des Waldstadions gespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Rollen sind klar verteilt. Gastgeber SG Viernheim näherte sich in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt der Abstiegszone, während die Käfertaler ihre Tabellenführung mit einem Auswärtssieg auf komfortable zehn Zähler ausbauen können. Die Orangenen brauchen schon einen Glanztag, um dem haushohen Favoriten ein Bein stellen zu können.

Käfertal hat unter dem neuen Trainer Matthias Dehoust erst eine Begegnung verloren und einmal unentschieden gespielt, allerdings auch schon 15 Mal den Platz als Sieger verlassen. Die Tendenz bei den Südhessen zeigt dagegen nach unten, nur zwei Punkte aus den vergangenen fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Am vergangenen Sonntag wurde das Heimspiel gegen Phönix Mannheim mit 1:2 verloren. Käfertal dagegen konnte sich mit einem 4:0-Sieg auf eigenem Platz gegen die SG Hohensachsen für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren. JR