Kniffliger Jahresabschluss

Viernheim. Am letzten Spieltag des Jahres in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim sind am Sonntag, 11. Dezember, die beiden Viernheimer Vertreter noch einmal gefordert. Am liebsten möchte man mit Erfolgserlebnissen in die Winterpause gehen, um sich dann in aller Ruhe auf den Rest der Saison vorbereiten zu können. Beide Aufgaben sind allerdings knifflig. Die SG Viernheim empfängt im Familiensportpark Phönix Mannheim, die Reserve des TSV Amicitia gastiert zur gleichen Zeit beim TSV Schönau.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

SG Viernheim – Phönix Mannheim (14.30 Uhr): Die Orangenen haben in den vergangenen Wochen mehrere Punkte liegen gelassen und müssen den Blick deshalb nach unten richten. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 15, den aktuell der Lokalrivale TSV Amicitia 2 einnimmt, beträgt nur noch drei Zähler. Deshalb soll gegen Phönix Mannheim unbedingt ein Sieg her. Dabei ist in erster Linie die Defensive der Mannschaft von Trainer Ralf Dalmus gefordert, die in 16 Begegnungen bereits 43 Gegentreffer kassiert hat. Der Angriff um Torjäger Marco Buttler kann mit 41 Erfolgen einen guten Wert vorweisen.

Bei Phönix Mannheim läuft es allerdings auch nicht rund. Eigentlich wollte man vorne mitspielen, stattdessen steht der enttäuschende 14. Platz zu Buche. Es droht also der Abstieg. Für Trainer Nenad Kuko Grund genug, unter der Woche sein Amt zur Verfügung zu stellen. Jetzt soll es Carsten Haas vorübergehend richten. Da Trainerwechsel manchmal Wunder bewirken können, sollten die Viernheimer vor der Partie gewarnt sein.

Mehr zum Thema Fußball SG Viernheim steht vor hoher Auswärtshürde Mehr erfahren Fußball Ältere Jahrgänge gefordert Mehr erfahren Fußball Vier Tore – doch kein Punktgewinn Mehr erfahren

TSV Schönau – TSV Amicitia Viernheim 2 (14.30 Uhr): Bei der Reserve der Blau-Grünen hat es nach dem Rücktritt des Duos Kleiner/Mandel bereits eine Veränderung auf dem Posten des Übungsleiters gegeben, und prompt wurde das Lokalderby gewonnen. Am vergangenen Wochenende war der TSV Amicitia 2 allerdings spielfrei. Am Sonntag gilt es, wieder in den Rhythmus zu kommen, denn mit dem TSV Schönau wartet ein harter Brocken, gegen den man im Hinspiel auf eigenem Platz mit 3:4 verloren hat. Das Training und die Betreuung während der Spiele haben Uwe Beck und Timo Endres übernommen, in der Winterpause soll der neue Mann vorgestellt werden.

Bei den Schönauern herrscht dagegen eitel Sonnenschein, denn der Aufsteiger spielt eine starke Saison. Mit 33 Punkten und Platz vier haben die Mannheimer sogar noch Kontakt zum Relegationsplatz, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. Diese Chance will man nutzen. Dazu muss natürlich gegen die Südhessen gewonnen werden. JR