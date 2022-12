Viernheim. Am letzten Spieltag des Jahres gab es für die beiden Viernheimer Vertreter in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim keinen Grund zu feiern. Sowohl die Orangenen wie auch die blau-grüne Reserve verabschiedeten sich mit Niederlagen in die Winterpause. Dort müssen gezielt Maßnahmen ergriffen werden, um in Sachen Klassenerhalt den richtigen Weg zu finden.

SG Viernheim – Phönix Mannheim 1:2 (1:2): Durch diese Heimniederlage ist die SG noch stärker in den Abstiegsstrudel hineingezogen worden, während die Gäste in der Tabelle an den Südhessen vorbeigezogen sind. Die Orangenen haben nach der Niederlage im Lokalderby also erneut gegen ein Team verloren, das zuvor den Trainer gewechselt hatte. Das Endergebnis stand quasi schon beim Seitenwechsel fest. Phönix Mannheim erwischte einen perfekten Start, ging durch Leotrim Ferataj schon nach sechs Minuten in Führung. Emre Gülmez erhöhte auf 0:2 (32.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte SG-Routinier Claus Bopp auf 1:2 verkürzen (41.) und brachte die Hoffnungen auf einen Erfolg zurück.

Nach dem Seitenwechsel war das Geschehen verteilt. Die Mannen der SG Viernheim versuchten sich am Ausgleichstreffer, Phönix war darum bemüht, kein Gegentor mehr zu kassieren und durch Konter eine Vorentscheidung herbeizuführen. Weil die Gäste keinen Treffer mehr zuließen, wanderten drei Punkte nach Mannheim, mit denen das Team die Südhessen in der Tabelle überholen konnte.

Die Tendenz der Orangenen zeigt nach unten. In den letzten fünf Spielen reichte es nur zu zwei Unentschieden. Mit Platz zwölf und nur drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsrang kann die SG Viernheim nach einem gelungenen Saisonstart nicht zufrieden sein. Fünf Siege, drei Unentschieden, aber auch neun Niederlagen und ein Torverhältnis von 42:45 lautet die Zwischenbilanz. In sieben Heimspielen wurden zehn Punkte eingefahren, bei den zehn Auftritten in der Fremde gab es nur acht Zähler.

TSV Schönau – TSV Amicitia Viernheim 2 1:0 (1:0): Die Viernheimer machten den favorisierten Gastgebern das Leben zwar schwer, konnten sich am Ende aber nicht belohnen. Schönau genügte der frühe Treffer durch Emirhan Yücel in der achten Minute, um am Ende einen Heimsieg feiern zu können. Dadurch hat der Aufsteiger weiter engen Kontakt zu Relegationsplatz zwei. Die Südhessen rutschten dagegen auf den vorletzten Platz, der am Ende den direkten Abstieg bedeuten würde.

Bei den Viernheimern war diesmal Timo Endres als Interimstrainer verantwortlich, konnte auch drei Akteure aus dem Landesligakader aufbieten. Auch wenn die Blau-Grünen auf Augenhöhe agierten, war es einmal mehr die mangelhafte Chancenverwertung, die in eine weitere Niederlage mündete.

Der Blick auf die Tabelle bereitet große Sorgen. Immerhin konnten zuletzt aus fünf Spielen sieben Zähler ergattern werden, die Konkurrenz um den Klassenerhalt war aber auch erfolgreich. Der TSV Amicitia überwintert also auf einem Abstiegsplatz und muss sich außerdem auf die Suche nach einem neuen Trainer machen. Sowohl die Heimbilanz mit acht Punkten aus neun Spielen, wie auch der Ertrag der Auswärtsspiele mit sieben Zählern in acht Partien sind ausbaufähig. JR