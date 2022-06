Ein nach Angaben der Schulleitung in der Mädchen-Toilette im Erdgeschoss der Alexander-von Humboldt-Schule (AvH) in Viernheim versprühtes Reizgas hat am Mittwochmittag einen Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Tatverdächtige seien noch nicht ermittelt, erklärte die Polizei vor Ort. Laut dem Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Matthias Seltenreich, wurden zwölf

...