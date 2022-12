Vier Tore – doch kein Punktgewinn

Viernheim. Am letzten Vorrundenspieltag in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim kassierte die SG Viernheim eine ärgerliche Auswärtsniederlage. Im torreichen Spiel hatte Gastgeber SG Hemsbach mit 5:4 das bessere Ende für sich. Die Aufholjagd der Orangenen war nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand also erfolglos verlaufen. Immerhin stimmte nach einer verschlafenen ersten halben Stunde die Moral wieder beim Team von Trainer Ralf Dalmus.

Den Zuschauern dürfte es bei dieser Partie trotz winterlicher Temperaturen nicht kalt geworden sein, gab es doch gleich neun Treffer und einen spannenden Spielverlauf zu sehen. Die Hausherren legten nach zwölf Minuten los, als Luciano Monachello die 1:0-Führung markierte. Aldin Novalic antwortete nur 180 Sekunden später mit dem Ausgleichstreffer. Danach fielen die Südhessen zehn Minuten lang in einen Tiefschlaf, denn Hemsbach erhöhte auf 4:1. Frank Gassner (20.), Noel Mora Hernandez (28.) und Eren Acar (30.) wurden als Torschützen gefeiert. Natnael Bezabh (34.) konnte noch vor der Pause den Anschlusstreffer zum 2:4 markieren.

Nach der Niederlage in Hemsbach hat die Mannschaft um Blerim Gashi nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. © Berno Nix

In der Viernheimer Kabine dürfte es zur Halbzeit laut geworden sein, denn nach Wiederanpfiff konnte Torjäger Marco Buttler per Elfmeter weiter verkürzen. Die Bergsträßer blieben aber konzentriert und stellten durch Roman Magel wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Die Gäste hatten ihr Pulver aber noch nicht verschossen, denn Buttler sorgte in der 66. Minute mit seinem 15. Saisontreffer erneut für Spannung. Der Schlussspurt wurde aber auf beiden Seiten nicht von Erfolg gekrönt, weshalb die Hausherren einen knappen 5:4-Sieg feiern konnten.

Nachholspiel am 15. Dezember

Die Südhessen sind mit jetzt 18 Punkten auf Rang elf zurückgefallen, liegen nur noch drei Zähler vor dem Relegationsplatz 15, den aktuell Lokalrivale TSV Amicitia Viernheim 2 einnimmt. In 16 Begegnungen wurden bereits 41 Treffer erzielt, allerdings auch schon 43 Gegentore kassiert. Die Viernheimer haben am 15. Dezember (19.30 Uhr) noch ein Nachholspiel auf eigenem Platz vor der Brust, bei dem allerdings Spitzenreiter SC Käfertal der Gegner ist. Hemsbach hat bisher 30 Punkte angehäuft, verharrt aber auf dem sechsten Rang. Der Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz beträgt bereits sechs Zähler. JR