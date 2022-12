SG Viernheim steht vor hoher Auswärtshürde

Viernheim. Am Sonntag, 4. Dezember, wird in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim die Vorrunde beendet. In diesem Jahr wird allerdings noch ein Spieltag der Rückrunde ausgetragen, weil die Liga in dieser Saison aus 17 Mannschaften besteht. Deshalb ist immer einer spielfrei, am Wochenende trifft es die zweite Garnitur des TSV Amicitia. Die SG Viernheim muss nach der Derbyniederlage bei der SG Hemsbach antreten (14.30 Uhr) und steht vor einer hohen Auswärtshürde.

Viernheims Coach Ralf Dalmus war mit dem Auftritt seines Teams am vergangenen Wochenende im Waldstadion überhaupt nicht einverstanden, „wir haben verdient verloren.“ Er kritisierte die mangelnde Einstellung und fehlenden Mannschaftsgeist. Attribute, welche die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf auszeichnen und selbst nach Rückständen noch viele Punkte beschert hat.

Mit 18 Punkten bei einem bemerkenswerten Torverhältnis von 37:38 in 15 Spielen und Platz zehn können die Orangenen auch noch zufrieden sein, vor der Winterpause sollte aber der eine oder andere Zähler dazu kommen. In den zurückliegenden fünf Begegnungen gelang nämlich nur ein Sieg.

Absteiger SG Hemsbach belegt mit 27 Punkten aktuell den sechsten Tabellenplatz, ist allerdings weit von den vorderen Rängen entfernt. Ein sofortiger Wiederaufstieg scheint derzeit nicht möglich zu sein. In den bisherigen Spielen gab es acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Elf von Trainer Michael Saager holte aus den letzten fünf Begegnungen allerdings zehn Zähler. Am Sonntag sollen möglichst drei weitere Punkte dazu kommen. JR