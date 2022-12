Ältere Jahrgänge gefordert

Viernheim. Die meisten Jugendteams des TSV Amicitia haben sich schon in die Winterpause verabschiedet. Nur für die ältesten Jahrgänge der Fußballer stehen noch Spiele im Freien an.

Die B-Junioren treffen am Samstag, 3. Dezember, um 12.30 Uhr im Waldstadion auf den VfL Kurpfalz Neckarau. Gegen den sieglosen Tabellenletzten wollen die Viernheimer unbedingt gewinnen, um den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen. Die B2-Junioren haben um 15 Uhr die JSG Brühl/Neckarau zu Gast. In dieser Partie geht es um den Einzug in die nächste Runde des Mannheimer Kreispokals.

Zum Abschluss der Vorrunde in der A-Junioren-Oberliga fahren die Viernheimer am Sonntag, 4. Dezember, zur SG Sonnenhof Großaspach. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern, die als Fünfte im oberen Mittelfeld der Tabelle liegen. Schlusslicht Viernheim wird dennoch couragiert auftreten und versuchen, Großaspach zu ärgern. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Die B-Juniorinnen starten am Samstag, 3. Dezember, um 14 Uhr bereits in die Rückrunde der Oberligasaison. Die-TSV-Amicitia-Mädels haben 15 Punkte in der Hinrunde gesammelt und liegen im gesicherten Mittelfeld. Zum Rückrundenauftakt kommt der SC Sand an die Lorscher Straße. Das Hinspiel konnte der aktuelle Tabellendritte für sich entscheiden, vielleicht können die Viernheimerinnen auf eigenem Platz die Revanche schaffen. su