Erfolglose Punktejagd

Viernheim. Ein Ostern zum Vergessen erlebten die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim. In den drei Spielen über die Feiertage gab es nämlich drei Niederlagen. Besonders bitter war das 0:1 auf eigenem Platz des TSV Amicitia 2 im Kellerduell gegen die SG Hohensachsen, wodurch die Viernheimer wieder stärker in Abstiegsgefahr geraten sind. Die SG Viernheim stand gleich zweimal mit leeren Händen da, nach der 2:4-Niederlage beim Tabellenführer Käfertal hatten die Orangenen im Familiensportpark auch gegen Fortuna Heddesheim 2 mit 1:3 das Nachsehen.

SG Viernheim – FV Fortuna Heddesheim 2 1:3 (1:1): Für die Gastgeber wäre in dieser Begegnung bei einer besseren Chancenverwertung mehr möglich gewesen. Marco Buttler, der doch wieder die Kickstiefel für die Orangenen schnürt, und Steven Schreck vergaben aber beste Möglichkeiten. Der zuletzt so treffsichere Bilen Yagiz scheiterte eine Viertelstunde vor dem Schlusspfiff sogar mit einem schwach geschossenen Foulelfmeter, zuvor was Schreck gefoult worden. Yagiz hatte allerdings in der zehnten Minute für die frühe Führung der Hausherren gesorgt. Die Bemühungen der Gäste belohnte Robert Lehmann in der 35. Minute.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Nordbadener den besseren Start und ging durch Muhammad Jaiteh mit 2:1 in Führung. Als Lehmann mit seinem zweiten Treffer in diesem Nachbarschaftsderby auf 3:1 erhöhte (58.) schien die Vorentscheidung bereits gefallen zu sein. Der Schlussspurt der Orangenen war dann nicht mehr von Erfolg gekrönt, auch weil die Angreifer der Südhessen nicht mehr getroffen haben.

TSV Amicitia Viernheim 2 – SG Hohensachsen 0:1 (0:1): Die Reserve des TSV Amicitia Viernheim verlor das Kellerduell gegen die SG Hohensachsen mit 0:1 und damit auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste konnten dagegen den Aufwärtstrend der letzten Wochen bestätigen und sind dem rettenden Ufer wieder etwas näher gekommen.

Das Tor des Tagen fiel bereits nach zehn Minuten, als Spielertrainer Sascha Harbarth seine Farben früh in Führung brachte. Die Hausherren fanden danach keine Lösungen, um die Gästedeckung in Verlegenheit zu bringen, ganz klare Torchancen der Blau-Grünen waren vor der Pause Mangelware. So ging es mit 0:1 zur Halbzeitbesprechung in die Kabinen.

Auch nach Wiederanpfiff das gleiche Bild. Die Südhessen mühten sich redlich, hatten aber viel zu viele Ballverluste im Spielaufbau zu verzeichnen. Hohensachsen dagegen verlegte sich auf Konter und hätte dabei durchaus für die Vorentscheidung sorgen können. Den Gastgebern blieb ein Treffer aber ebenfalls versagt. JR