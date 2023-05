A-Ligisten vor unangenehmen Aufgaben

Viernheim. Den meisten Teams der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim stehen noch vier Begegnungen bevor. Weil die Liga aber eine ungerade Zahl an Mannschaften aufweist, sind vier Vereine jeweils einmal spielfrei. Während die Meisterschaftsfrage zugunsten des SC Käfertal so gut wie entschieden ist, herrscht im Tabellenkeller weiterhin Spannung. Noch nicht sicher vor einem möglichen Abstieg gerettet sind die beiden Viernheimer Vertreter, die am Sonntag, 7. Mai, unangenehme Aufgaben bewältigen müssen.

SG Viernheim – TSG 91/09 Lützelsachsen 2: Mit dem deutlichen 5:1-Auswärtssieg in Laudenbach könnten die Orangenen den Kopf schon aus der Abstiegsschlinge gezogen haben. Allerdings hat das Team von Trainer Ralf Dalmus nur noch drei Spiele Zeit, um die noch fehlenden Punkte zu sammeln. Am Sonntag wartet um 15 Uhr mit der Reserve der TSG Lützelsachsen ein undankbarer Gegner, der sich mittlerweile auf Platz drei nach vorne gespielt hat. Die Gäste könnten rein rechnerisch sogar noch auf Platz zwei vorstoßen. Weil die erste Mannschaft der Bergsträßer aber bereits in der Kreisliga Mannheim spielt, hat das Team von Trainer Enrique Cazorla kein Aufstiegsrecht. Ganz andere Sorgen haben die Viernheimer, deren Neun-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz nicht sonderlich groß ist. Mit einem Heimsieg wären aber alle Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Sicher wäre man bei den Südhessen im Familiensportpark auch, wie schon beim 2:2 im Hinspiel, mit einer Punkteteilung zufrieden. Dazu müsste die Defensive der Hausherren aber die gegnerische Sturmreihe (bisher 87 Tore) in den Griff bekommen.

TSV Amicitia Viernheim 2 – DJK Feudenheim: Der Vorsprung der blau-grünen Reserve auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin sechs Zähler, bei vier noch ausstehenden Spielen. Da täte der eine oder andere Punktgewinn für die Mannschaft von Trainer Thomas Jöhl natürlich gut. Gegen die DJK Feudenheim dürfte das um 13 Uhr nicht einfach werden, auch wenn die Mannheimer aktuell nicht so eine große Rolle spielen wie in den Jahren zuvor.

Gerne erinnern sich die Blau-Grünen an die Hinrundenbegegnung, als in Feudenheim ein deutlicher 4:0-Erfolg gelang. Dass man in der Liga mithalten kann, haben die Südhessen schon mehrfach bewiesen. Zuletzt beim 6:2-Sieg gegen Heddesheim oder den beachtlichen Auftritten bei den Spitzenteams in Käfertal und Ladenburg, auch wenn es dort knappe Niederlagen gab. JR