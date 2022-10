Volles Programm

Viernheim. Ein volles Heimspielprogramm haben die Fußballjunioren des TSV Amicitia an diesem Samstag, 8. Oktober. Einzig die A-Junioren sind nicht im Einsatz, die Oberliga Baden-Württemberg hat ein spielfreies Wochenende.

Los geht es um 10 Uhr an der Lorscher Straße, wenn die D1-Junioren ihr erstes Spiel in der Kreisliga austragen. Erster Gegner ist der MFC 08 Lindenhof. Anschließend um 12 Uhr sind die D2-Junioren gegen VfR Mannheim 2 gefordert. Im Waldstadion rollt der Ball ebenso ab 10 Uhr. Als Erstes stehen die C2-Junioren gegen TSG 91/09 Lützelsachsen auf dem Feld. Die D3-Junioren treffen um 11 Uhr auf den VfR Mannheim 3. Um 12.15 Uhr steht die Landesliga-Begegnung der C1-Junioren gegen die JSG Mauer/Lobbach/Meckesheim-Mönchzell auf dem Spielplan. Für die B-Junioren geht es ab 14 Uhr gegen SpVgg Neckarelz um die nächsten Punkte in der Verbandsliga. Um 18 Uhr schließen die B2-Junioren den Spieltag gegen FV 03 Ladenburg ab.

Als einziges Team sind die D4-Junioren auswärts gefordert, sie spielen um 12 Uhr bei der Spvgg 07 Mannheim 2. Die E-Junioren fahren zu Spieltagen, bei denen sie sich im 4+1-System mit anderen Nachwuchsteams messen. Die E1-Junioren haben den Spieltag beim TSV Schönau, die E2-Junioren treten bei der DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen an, für die E3 geht es zum VfB Gartenstadt, und die E4 muss beim FV Leutershausen ran. Auch die F-Junioren haben wieder Spieltage. Die F3-Junioren (9 Uhr) und die F4-Junioren (10.30 Uhr) richten dabei die Spiele im Viernheimer Waldstadion aus. Die F1-Junioren und die F2-Junioren spielen bei der SpVgg. Ketsch und die F5-Junioren in Oftersheim. su