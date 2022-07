Stark engagiert für Schwache

Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Kommunalpolitikerinnen Schriesheims, an diesem Dienstag feiert sie ihren 70. Geburtstag: Barbara Schenk-Zitsch (Bild), langjährige Stadträtin und Erste Vizebürgermeisterin der Stadt.

Geboren wird sie am 5. Juli 1952 als Spross der alteingesessenen Schriesemer Familie Schenk. Mit dem Beruf als Zahnärztin setzt sie die Familientradition fort, zunächst in einer Praxis in der Kirchstraße, seit 1977 mit Ehemann Thomas Zitsch, den sie im Studium kennenlernt, in der Max-Planck-Straße.

Die baurechtliche Diskussion um dieses Haus führt sie in die Politik. Für die Grüne Liste kandidiert sie 1999 zum Gemeinderat, wird bravourös gewählt, immer wieder bestätigt, zuletzt als Stimmenkönigin.

Schwerpunkte der Medizinerin sind natürlich Gesundheitsthemen im Speziellen und Sozialpolitik im Allgemeinen: Rauchfreiheit in städtischen Gebäuden, Alkohol- und Gewaltprävention auf dem Mathaisemarkt, Barrierefreiheit für Senioren, lange bevor dies Thema wird.

Hinzu tritt die Aufarbeitung der Stadtgeschichte: Die Umbenennung des Kriegerdenkmals in Kriegsopfergedenkstätte ist ihr erster Antrag im Gemeinderat überhaupt. Die Stolpersteine zur Erinnerung an NS-Opfer treibt sie entscheidend voran.

Schulsanierung ermöglicht

Historische Bedeutung erlangt sie selbst bei der Abstimmung über die Schulsanierung 2018: Anders als ihre Fraktion votiert sie für das Millionenprojekt und sorgt damit für die hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Die Unstimmigkeiten mit der Fraktion führen dazu, dass sie 2019 nicht wieder kandidiert.

Doch auch danach bleibt sie ihren Themen treu, übernimmt das neu geschaffene Ehrenamt der Bürgerbeauftragten der Stadt. Ihre Weihnachtsspendenaktion erbringt jedes Jahr um die 20 000 Euro.

Um Kinder und Jugendliche selbst unterstützen zu können, ruft sie eine eigene Stiftung ins Leben – auch als Dank für zwei gesunde Enkel und vier Kinder. An zwei von ihnen, Daniela und Maximilian, gibt sie nun, zum 70. Geburtstag, ihre Praxis vollständig ab. Bild: K. Groß