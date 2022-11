Unglück in den Wolken - der Flugzeugabsturz von Schriesheim

Es ist 85 Jahre her. November 1937. Ein Freitag. Eine Maschine der Lufthansa ist auf dem Flug von Berlin nach Mannheim. Plötzlich, gegen 17 Uhr, ein lautes Krachen: Das Flugzeug stürzt mit voller Geschwindigkeit in den Berghang oberhalb von Schriesheim. Das bis dahin drittgrößte Unglück in der damals jungen deutschen Luftfahrtgeschichte. Zehn Menschen sterben, zwei überleben wie durch ein

