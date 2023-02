Countdown zum Schriesheimer Mathaisemarkt läuft

Im Jahre 2020 wurde das Fest zur Halbzeit abgebrochen, 2021 und 2022 konnte wegen Corona gar nicht gefeiert werden, doch in genau einem Monat wird es endlich wieder soweit sein: Am Freitag, 3. März, startet der Schriesheimer Mathaisemarkt. Bis Sonntag, 12. März, wird im Festzelt und in den Straußwirtschaften, auf dem Vergnügungspark und bei einem Dutzend Veranstaltungen aus Sport und Kultur,

...