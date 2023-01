Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schriesheim Schriesheimer Mathaisemarkt-Gewerbeschau fehlen Aussteller

Vom 3. bis 12. März wird in Schriesheim der Mathaisemarkt gefeiert. Eine traditionelle Attraktion ist die Gewerbeschau in einem eigenen Zelt. Doch ihr fehlt noch die nötige Zahl an Ausstellern