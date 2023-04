Mannheimer Morgen Plus-Artikel Luzenberg Spiegelverein verschönert den Mannheimer Stadtteil Luzenberg

Wenn die Bundesgartenschau schon mal in der eigenen Stadt ist, dann müssen auch die Vororte in Mannheim aufgehübscht werden. Was sich die Mitglieder des Spiegelvereins Mannheim-Luzenberg überlegt haben