Ich bin ein Quadratekid. Ja, genau: Monnem mittendrin eben, statt Monnem vonne. Was ich mag am Herzen der Quadratestadt? Die Fußläufigkeit, die kurzen Wege, die vielen Geschäfte und Einkehrmöglichkeiten. Die Mannheimer Quadrate sind unterschiedlich, je nach dem, in welche Himmelsrichtung man sich bewegt. Sie sind vielfältig. Mal lebendig, mal ruhig. Mal sauber, mal dreckig. Mal arm, mal reich

