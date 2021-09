Ein Stadtteil mit ganz vielen Gesichtern

Die Stille herrlicher langer, weicher Waldwege, aber auch zwei stark befahrene, laute Durchgangsstraßen, die Wohngebiete durchschneiden. Hochhäuser, doch ebenso dörfliche Strukturen. Ausgedehnte Industriegebiete, beschauliche Einfamilienhäuschen im Grünen und primitive Einfachstbauten, alte Scheunen sowie Mannheims größtes Neubaugebiet – all das ist Käfertal, von Fläche und Einwohnerzahl der drittgrößte der 17 Mannheimer Stadtbezirke.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Käfertal in Zahlen Käfertal hat nach neuesten Zahlen (Stand 30. Juni 2021) 28 939 Einwohner. Davon entfallen auf Käfertal-Mitte 8724, auf das Speckweggebiet 2825, auf das Gebiet Sonnenschein 3357, auf Käfertal-Süd 9706 (einschließlich Rott) und die Zahl der Bewohner des Neubaugebiets Franklin ist auf 4327 angestiegen. im Februar war die Zahl von 3000 Franklin-Bewohnern erreicht worden. Die Neubebauung der früheren amerikanischen Siedlung macht Käfertal zum mit Abstand am meisten und schnellsten wachsenden Stadtbezirk. Von den Bewohnern des Stadtbezirks haben 45,2 Prozent Migrationshintergrund – in ganz Mannheim sind es 45,9 Prozent. Innerhalb Käfertals liegt er mit 54,2 Prozent in Käfertal-Süd (einschließlich Rott) am höchsten, im Sonnenschein-Gebiet mit 29,3 Prozent am niedrigsten. Die Zahl der ledigen Personen ist in Franklin mit 56,8 Prozent besonders hoch, im Sonnenschein-Gebiet mit 35,4 Prozent besonders niedrig. Der Schnitt in Mannheim liegt bei 47,4 Prozent. In Käfertal gibt es 892 private Pkw pro 1000 Haushalte, im Mannheimer Schnitt sind es 737. Der Käfertaler Friedhof ist der älteste Friedhof Mannheims. Er wurde bereits 1832 und damit zehn Jahre vor dem Hauptfriedhof Mannheim erbaut. Das Kulturhaus war 1967 das erste Bürgerhaus. pwr

Käfertal ist ein Stadtteil der vielen Gesichter, deutlich größer als manche Große Kreisstadt wie Schwetzingen. Als einziger Stadtbezirk besteht Käfertal aus gleich fünf Teilen, den „Käfertal-Mitte“ bezeichneten alten Ortskern, ferner Käfertal-Süd südlich der B 38, wozu auch das Rott gehört, neuerdings das Neubaugebiet Franklin, schließlich die oft zur Gartenstadt gerechnete Siedlung „Sonnenschein“ sowie das meist fälschlicherweise dem Waldhof zugeordnete Speckweggebiet einschließlich zumindest einiger der als „Benz-Baracken“ berühmten Blocks.

Käfertal reicht im Westen nämlich bis zur Hessischen Straße, kurioserweise liegt die Grenze genau in der Mitte. Die Gemarkung des selbstständigen Orts Käfertal erstreckt sich früher sogar bis zum Altrhein und bis zum Wingertsbuckel in Feudenheim. Zudem umfasst sie einst etwa ein Drittel der heutigen Vogelstang. 1897 ist es mit dieser Größe vorbei. Käfertal steht am Beginn der Eingemeindungswelle, womit die Geschichte des lange selbstständigen Dorfes endet. Besiedelt ist die Gegend schon Jahrtausende, zunächst mit dem Dorf Dornheim, das aber eher westlich der Au verortet wird – der Neckar verläuft ja seinerzeit noch anders, aber viel weiß man aus dieser Zeit nicht.

Die erste Erwähnung einer Siedlung im heutigen Käfertal gibt es im Jahre 917, eine auf „Cheverndal“ ausgestellte Urkunde des Pfalzgrafen datiert im Jahr 1227, 1338 ist ein Schultheißenamt belegt und ab 1393 die älteste Kirche auf dem Areal der heutigen Unionskirche. Am Kreuzungspunkt der Straße von Ladenburg nach Worms gelegen, wächst die zunächst bescheidene Waldsiedlung immer mehr. Vom Wald soll sich auch ihr Name ableiten: „Keverendale“ steht für „Tal der Kiefern“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zunächst bäuerlich geprägt, beginnt auf Käfertaler Gemarkung aber früh die Industrialisierung. Schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen hier eine Bleizuckerfabrik, die älteste Sodafabrik Deutschlands und eine der größten Malzfabriken Süddeutschlands. Die „Kolonie Waldhof“ mit der 1853 gegründeten Spiegelfabrik und der Spiegelsiedlung, bald darauf die Chemischen Fabriken, die Pharmafirma Boehringer oder Drais machen das Gebiet am Altrhein zum florierenden Industriestandort – und wecken Begehrlichkeiten.

Bereits 1884 erlaubt Käfertal der Stadt Mannheim, im Gemeindewald ein Wasserwerk zu errichten, das ab 1888 in Betrieb geht. Das ist dann der letzte Grund Mannheims, nach Käfertal zu greifen. Nach langen Verhandlungen werden Käfertal und Waldhof zum 1897 eingemeindet. 1899, als Mannheim elektrifiziert wird, verlangt der damalige Oberbürgermeister Otto Beck von dem mit dem Kraftwerksbau beauftragten Unternehmen, dass es sich in der Stadt ansiedelt: Es ist BBC, das dann in Käfertal heimisch wird und den Stadtteil bis heute nachhaltig prägt.

Industrie mitten im Stadtteil – das bedeutet Zuzug vieler Arbeiter. Es bedeutet aber ebenso, dass im Zweiten Weltkrieg die Alliierten Käfertal stark bombardieren, zahlreiche Wohnhäuser zerstören und dem Ort bis heute sichtbare Narben zufügen.

Und doch gibt es noch spannende Kleinode des Wohnungsbaus. Dazu gehört die fast museale Siedlung Reiherplatz, ein Schmuckstück im Verborgenen. Zwei große, dreistöckige Torbauten umfassen die zwei Reihen zweistöckiger Wohnhäuser mit ausgebautem Mansarddach, 1918 bis 1920 für Arbeiter entstanden. Dank gelungener Sanierung strahlen sie ein schönes, historisches Ambiente aus. Ein weniger schönes Beispiel für Arbeiterhäuser sind die in sechs Reihen angeordneten einfachen Blocks der Bäckerwegsiedlung, 1931 entstanden. Da läuft derzeit eine Sanierung, aber fast alle der Ladenvorbauten der Wohnhäuser stehen längst leer.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Leere Läden – sie sind ohnehin ein großes Problem in Käfertal. In der schönen, von riesigen Kastanien gesäumten Dürkheimer Straße gibt es gerade noch eine Bäckerei, Gastronomie und Mannheims bekanntestes Modellbahngeschäft. Nördlich der B 38, welche die „Südstaatler“ genannten Bewohner von Käfertal-Süd vom alten Ortskern wie eine unüberwindliche Schneise trennt, sieht es noch trauriger aus.

Gastronomie gibt es da zwar noch, aber kaum Geschäfte. Seit das große Einkaufszentrum im Wohlgelegen entstanden ist, blutet der alte Ortskern geradezu aus. Sein bäuerliches Gesicht hat Alt-Käfertal bereits in den 1980er Jahren verloren, die letzte hier gehaltene Kuh verschwand 1987. Die Enteignung von Äckern für amerikanische Kasernen, der Bau von Vogelstang und Rott – all das entzog den Landwirten die Existenzgrundlage. Auerhahn-, Enzian- oder Gewerbstraße erinnern nur noch etwas an alte Bauernhäuschen

Etwas Hoffnung gibt es

Die Zahl der seit zehn, 15 Jahren geschlossenen Geschäfte, das ganze Ladensterben sind indes dramatisch. Leider nur selten werden die leeren Schaufenster so wie im ehemaligen Modehaus Pfützer wenigstens von der Geschichtswerkstatt geschmückt. Der Rest ist Tristesse.

Aber etwas Hoffnung gibt es. Die Umgestaltung der Mannheimer Straße und der neue Rewe-Supermarkt haben den Ortskern aufgewertet und wieder Kaufkraft nach Alt-Käfertal zurückgebracht. Im Stempelpark sowie im Rathaus laufen vielversprechende Modernisierungsarbeiten. Das 1967 eröffnete Kulturhaus ist saniert und erweitert worden – ein wichtiger Kristallisationspunkt für kulturelle Angebote und des immer noch regen Vereinslebens mit zwei großen Karnevalsgesellschaften, zwei großen Sportvereinen und zahlreichen weiteren Akteuren. Offen bleibt, ob es gelingt, die Bewohner des Neubaugebiets Franklin zu integrieren.