Wer den Märchenwald betritt, blickt nicht nur in strahlende Kinderaugen – sondern auch in glückliche Gesichter von Erwachsenen. Denn ganz egal, ob am Paradeplatz, auf den Kapuzinerplanken oder am Wasserturm: Die Mannheimer und Mannheimerinnen haben ihre Weihnachtsmärkte vermisst.

Zwar hat sich hier nach zwei Jahren Corona-Zwangspause und einem sehr kurzen Gastspiel im Vorjahr einiges

...