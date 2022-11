03

Wer unter buntem Sternenhimmel außergewöhnliche Kunstwerke, Unikate und originelle Geschenkideen auskundschaften möchte, sollte unbedingt auf dem Kapuzinerplanken vorbeischauen. Genau auf der Mitte zwischen Märchenwald und Wasserturm gelegen, ist dieser kleine, aber sehr feine Weihnachtsmarkt in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. In schneeweißen Zelten präsentieren hier in diesem Jahr über 50 Kunsthandwerkerinnen und Händler edle Seifen, kostbare Gewürze, kunstvolle Blecharbeiten oder handgefertigte Hüte in unverwechselbarer Atmosphäre. Bei der Auswahl der Stände wird wert gelegt auf Exklusivität - alles Angebotene rund um Handwerk, Kunstwerk und Kochwerk ist so in den Geschäften nicht zu finden. Da viele Aussteller wöchentlich wechseln, kann immer wieder Neues entdeckt werden. Dann kann man sich auch öfter durch das kulinarische Angebot schmausen - ob vegane Leckereien, zarte Pralinen oder exquisite Flammkuchen. Und wer nicht genug bekommen kann, der schaut einfach beim anschließenden Silvestermarkt an gleicher Stelle vorbei (ab dem 27. Dezember).

Findet statt: von Montag, 21. November 2022 bis Freitag, 23. Dezember 2022

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr

So kommt man hin: Zu erreichen ist der Markt mit Bahnen über die Haltestelle Strohmarkt – oder man kommt bei einem Innenstadtbummel direkt daran vorbei. Ein Parkhaus gibt es in der Nähe bei N6.

Besonderes Highlight: Unbedingt probieren sollte man den heißen Obstwein oder die Feuerzangenbowle.