Gemeinhin fällt es häufig einfacher, etwas schätzen zu lernen, wenn es nicht (mehr) da ist - das gilt für materielle Dinge wohl genauso wie auch für immaterielle. Und in gewisser Weise trifft das auch auf das Stottern zu - beziehungsweise den Umgang mit eben diesem. Vieles wird von Lobby-Verbänden und Betroffenen kritisiert, an vielen Stellen wird mehr Aufklärung verlangt, wird an der

...