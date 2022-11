Der Oktober ist in ganz Baden-Württemberg ein Rekordmonat gewesen: So warm war es nach Daten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) seit Aufzeichnungsbeginn im Südwesten nicht. In der Quadratestadt lag die Temperatur ganze 3,9 Grad über dem vieljährigen Mittel, nämlich bei 14,3 Grad.

„Wir haben einen Oktober erlebt, dessen Temperaturen eher dem hierzulande typischen Mai entsprechen. Wieder

...