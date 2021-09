Das Phänomen ist bekannt: Manchmal überdeckt eine Namensgebung eine komplette Ära. Und deshalb denken die meisten beim Stichwort „Hartz“ an Leistungen zur Grundsicherung und nicht an den einstigen Volkswagen-Manager und Arbeitsmarktreformer Peter Hartz. In etwa so verhält es sich bei der Borelly-Grotte: In der berüchtigten Kaiserring-Passage ist lange vor dem Verfüllen mit Schutt und Beton,

...