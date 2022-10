Weiteres Turley-Gebäude in Mannheim hat neuen Eigentümer

Das wohl imposanteste Gebäude aus dem Bestand der Tom Bock Group (TBG) auf dem Mannheimer Turley-Gelände hat einen neuen Eigentümer: die Claus Wisser Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH in Frankfurt. Bei der von der Sparkasse Rhein Neckar Nord angestrengten Zwangsversteigerung ging das Wohn- und Geschäftshaus am Turley-Platz 11-12 am Donnerstag in der Käfertaler Kulturhalle für zehn Millionen

