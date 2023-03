Mannheim. Im Mannheimer Rathaus sind inzwischen sieben Bewerbungen für die Oberbürgermeisterwahl am 18. Juni eingegangen. Zwei sind von Parteiunabhängigen, die auf eigene Faust antreten. Nach Rücksprache mit den Betreffenden kann Stadtsprecherin Christina Grasnick nun die Namen nennen: Tanja Krone und Ugur Cakir. Beide sind keine gänzlich Unbekannten, vor allem er nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Cakir leitete von 2019 bis 2022 das Mannheimer Klärwerk. Die Stadt hat ihn entlassen, weil er ein 190 000 Euro teures Lagergebäude ohne Genehmigung bauen ließ. Im Januar scheiterte der 59-Jährige mit einer Klage gegen seine Kündigung vor Gericht. „Nach meinem langjährigen Werdegang im Bereich der öffentlichen Tätigkeiten möchte ich nun gerne etwas Größeres anstreben“, teilt er dem „Mannheimer Morgen“ mit. Wichtig seien ihm vor allem die Modernisierung der Stadtverwaltung, eine bezahlbare und moderne Umwelt- und Energiepolitik sowie Verbesserungen beim Verkehr. Zudem will sich der in der Türkei Geborene gegen die Diskriminierung von Ausländern einsetzen. Bei deren Anteil in Mannheim vom 40 Prozent „geht mir das sehr ans Herz“.

Mehr zum Thema Kommunalpolitik Mannheim bekommt einen Kandidat-O-Mat für die Oberbürgermeisterwahl Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Frist für obere Plätze abgelaufen Jetzt sechs Bewerbungen für Mannheimer Oberbürgermeisterwahl Mehr erfahren

Tanja Krone nennt als ihr wichtigste Themen Teilhabe und Teilhabe-Gerechtigkeit. Die 46-Jährige, geboren in der Nähe von Chemnitz, lebt seit sieben Jahren vorwiegend bei ihrem Partner und seinen Kindern in Mannheim. Die Diplom-Kulturwissenschaftlerin, Performerin und Musikern hat in der Region schon einige Kunstprojekte gestartet. Eines nennt sich BÜRGERMEISTERIN. Dafür habe sie Gespräche mit mehreren Stadtoberhäuptern geführt, darunter SPD-Amtsinhaber Peter Kurz, so Krone. „Da habe ich gemerkt: Ich kann das auch.“

AfD hält sich mögliche Kandidatur noch offen

Schon länger bekannt sind die Kandidaturen von Thorsten Riehle (SPD), Christian Specht (CDU), der auch von Mannheimer Liste und FDP nominiert wurde, Raymond Fojkar (Grüne), Isabell Belser (Linke), die noch von Tierschutzpartei und Klimaliste unterstützt wird, sowie Thomas Bischoff von der satirischen PARTEI. Die AfD hält sich nach Auskunft ihres Kreisvorsitzenden Rüdiger Ernst weiter offen, ob sie sich für einen der Bewerber ausspricht oder selbst noch jemanden aufstellt. Die Frist endet am 22. Mai.