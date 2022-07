Verstöße beim Mannheimer Verkehrsversuch: Mehrere Stadträte stoppen Autofahrer

Mehrere Kommunalpolitikerinnen und Politiker haben am Donnerstagvormittag auf die Gefahren aufmerksam gemacht, die sich durch Missachtung der Verkehrsregelung an der Kreuzung C 1/N 1 ergeben. Vor einer Woche hatte diese Redaktion berichtet, dass Autofahrerinnen und Autofahrer teilweise über den Fußgängerweg in die Kunststraße fahren, obwohl diese Strecke im Zuge des Verkehrsversuchs

...