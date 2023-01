Verkehr Versäumnisse beim Fahrlachtunnel: Mannheimer Liste will Ausschuss zur Aufklärung

Der gesperrte Fahrlachtunnel ist ein verkehrspolitisches Aufregerthema in Mannheim. Jetzt rückt die Frage nach den politisch Verantwortlichen in den Mittelpunkt. Die Mannheimer Liste (ML) will dazu einen extra Ausschuss beantragen