Wenn es um eine Aufarbeitung der Vergangenheit geht, ist selten davon auszugehen, dass die Ergebnisse Euphorie auslösen. Meist schockieren sie. So gesehen ist das, was Alexandre Hofen-Stein und Alex Stork am Dienstag dem Technik-Ausschuss des Gemeinderats präsentieren, keine Überraschung.

Seitdem die Stadt den Fahrlachtunnel Ende August 2021 wegen Sicherheitsmängeln abrupt vollständig

...