Mannheimer Verkehrsversuch: Belastbare Auswertung und Konzept gegen Auto-Poser gefordert

Das Umweltforum kritisiert den Abbruch des Verkehrsversuchs in der Mannheimer Innenstadt. Belastbare Auswertungen würden fehlen, bemängelt das Umweltforum in einer Mitteilung. „Wir wünschen uns belastbare Untersuchungen des Verkehrsversuches und faktenbasierte Entscheidungen“, erklärt Sabine Messmer-Luz, Vorstand im Umweltforum. Zudem wird ein Folgekonzept gefordert, in dem auch der Umgang mit Auto-Posern festgehalten werden soll.

Kritisiert wird das vorzeitige Ende des auf ursprünglich zwölf Monate ausgelegten Verkehrsversuches. Zwar habe die Sperrung des Durchgangsverkehrs in den Quadraten bereits im März 2022 begonnen, aber erst im Mai seien alle Maßnahmen abgeschlossen worden. Zudem sehe die Stadt über die von Bürgermeister Ralf Eisenhauer im November 2022 positiv verkündeten Ergebnisse hinweg. „Das dies nun alles nicht mehr gilt, ist bedauerlich“, erläutert Wolfgang Schuy, ebenso Vorstand des Umweltforums sowie des BUND Mannheim.

Die Luft- und Lärmbelastung in der Innenstadt sei nach wie vor hoch. Dies würden aktuelle Messdaten der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) aufzeigen. Die Stickstoffdioxidwerte würden im Jahresmittel nur knapp unter dem Grenzwert liegen – aber immer wieder überschritten werden. „Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf“, heißt es.

Ein vorgezogenes Ende des Verkehrsversuches bereits im März könne aus wissenschaftlicher Sicht die Ergebnisse beeinflussen. „Zudem ist es ein Unterschied, ob man Menschen zu einer aktuellen Verkehrssituation befragt oder erst nach dem Ende des Verkehrsversuchs zu einer wieder veränderten Situation“, erläutert Schuy. „Der Gemeinderat würde dann im Schlimmsten Fall auf Basis nicht belastbarer Ergebnisse entscheiden.“ red/kpl