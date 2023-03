Mit Liegestühlen und Wünschen für eine autoärmere Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Mannheimerinnen und Mannheimer kleben Wünsche für eine autoärmere Innenstadt an eine Wäscheleine. Unter anderem sind auf den Zetteln Slogans wie „Erholungszonen für Fußgänger statt Parkplätze am Straßenrand“ oder „Autos komplett raus“ zu lesen. Zu der Aktion „Platz für Menschen statt für Autos“ hatte das Forum Verkehrswende am Samstagnachmittag in P1/Q1 und E1/F1 aufgerufen. Laut Angaben des Veranstalters nahmen an der Aktion, zu der einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer Liegestühle und Topfpflanzen mitgebracht haben, zwischen 13 und 16.30 Uhr insgesamt etwa 150 Menschen teil.

Die Veranstaltung war eine Reaktion auf den Verkehrsversuch in der Innenstadt, der vor Kurzem beendet worden ist. Als Folge hatte sich das Forum Verkehrswende gegründet, das nach Angaben von Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier in den kommenden Wochen weitere Aktionen gegen den Abbau des Verkehrsversuchs plant, unter anderem am Eröffnungswochenende der Bundesgartenschau am 15. April.