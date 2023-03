Stuttgart. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden an diesem Freitag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen oder Flugstreichungen zu rechnen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch in Stuttgart mit. Der Flughafen Stuttgart war dazu auf Anfrage zunächst nicht zu erreichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1