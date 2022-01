Umfrage: Glauben die Deutschen noch an den Traum vom Eigenheim?

Mannheim. Rund zwei Drittel der Erwachsenen in Deutschland würden gerne eine Immobilie besitzen. Das hat eine Civey-Umfrage ergeben, die exklusiv für diese Redaktion erhoben wurde. Die Frage, ob dies ein Lebenstraum ist, beantworten 61 Prozent mit Ja und 25 Prozent mit Nein. 14 Prozent sind unentschieden. Besonders groß ist der Wunsch bei den 18- bis 29-Jährigen mit 78 Prozent. Mit steigendem Alter lässt der Wunsch zwar nach. Aber selbst bei den Über-65-Jährigen sind es noch 57 Prozent, die gerne eine eigene Immobilie hätten. Mit Blick auf die Bundesländer liegen die Werte zwischen 66 Prozent im Saarland, 65 Prozent in Bayern und Hessen sowie 52 Prozent in Sachsen. Baden-Württemberg liegt mit 64 Prozent auf Rang vier, in Rheinland-Pfalz ist für 61 Prozent die eigene Immobilie ein Lebenstraum.

Dass sich der Wunsch nach einem Eigenheim erfüllt, wird von der überwiegenden Zahl der Befragten allerdings bezweifelt. 72 Prozent finden, dass die aktuellen Kaufpreise für Immobilien am Wohnort überbewertet sind. In Baden-Württemberg liegt der Wert sogar bei 79 Prozent. Am niedrigsten ist er mit 49 Prozent in Sachsen-Anhalt, am höchsten mit 84 Prozent in Hamburg.











Auch bei der Frage, ob es heute noch möglich ist, mit einem durchschnittlichen Gehalt eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, sind die Befragten pessimistisch. 82 Prozent glauben, dass das nicht möglich ist, wobei die Werte in allen Altersklassen nahezu identisch sind. Bei den 18- bis 29-Jährigen denken immerhin noch 15 Prozent, dass dies funktionieren könnte, bei den 40- bis 49-Jährigen sind es 14 Prozent.











Berücksichtigte wurden für die Gesamtergebnisse der Umfragen jeweils die Antworten von mehr als 5000 bevölkerungsrepräsentativ ausgewählten Befragten.

