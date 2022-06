Mehr als sieben Wochen nach der Kundgebung „Sound of Peace Mannheim“ gibt es weiter Klärungsbedarf: Weil einige Künstler auf Erstattung von Spesen warten, haben sich „die ersten Acts“ auf einer Online-Plattform von der Veranstaltung distanziert. Die Organisatoren weisen die Kritik zurück.

Was war bei „Sound of Peace Mannheim“ los?

In Anlehnung an „Sound of Peace“ in Berlin, wo

...