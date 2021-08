Der seit drei Wochen gesperrte Fahrlachtunnel in Mannheim soll im Herbst einem „Stresstest“ unterzogen werden. Das kündigte Alex Stork, im Rathaus zuständig für Ingenieurbau und Straßentechnik, am Montag im Bau- und Grundstücksausschuss der Nachbarstadt Ludwigshafen an. Dort informierte er über die Hintergründe der Sperrung und erläuterte die nächsten Schritte. Demnach sollen gemeinsam mit

...