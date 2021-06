2016 verlor die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale der Europameisterschaft gegen die französische Mannschaft 0:2. Fünf Jahre später treffen die beiden Mannschaften – aufgrund der Pandemie ein Jahr verspätet – bereits in der Vorrunde aufeinander: am Dienstagabend in München. Wir haben Franzosen in Mannheim gefragt, wie sie das Spiel erleben, außerdem Mannheims Ersten Bürgermeister

...