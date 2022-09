Chemieunfall im Mannheimer Hafen: So reagieren andere Städte im Katastrophenfall

Die Explosion ist kilometerweit zu hören. Eine Rauchwolke steigt gen Himmel. 300 Einsatzkräfte treffen am Unfallort ein - am Ende aber fordert der Chemieunfall sieben Tote. 31 Menschen werden außerdem verletzt, fünf davon lebensgefährlich. Als am 27. Juli 2021 im Entsorgungszentrum des Chempark Leverkusen drei Tanks in Brand geraten, sind die Detonationen der flüssigen Produktionsabfälle nicht

...